Пассажиров вывезут самолетами после столкновения поездов в Забайкалье

ФПК организует авиарейсы для застрявших в Забайкалье пассажиров поездов

Пассажиров двух поездов, застрявших в Забайкалье после аварии на железнодорожных путях, вывезут самолетами. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК) в Telegram-канале.

Уточняется, что речь идет о поездах №2 Москва — Владивосток и №392 Чита — Благовещенск, движение которых было остановлено из-за столкновения грузовых составов на Забайкальской железной дороге. Для путешественников организуют авиарейсы из Читы в Благовещенск, Хабаровск и Владивосток.

«Сдать или переоформить проездные документы можно в железнодорожных кассах без удержания сборов», — сказано в публикации. В ФПК подчеркнули, что во время задержки в вагонах поддерживают комфортную температуру, а также раздают еду и напитки.

Ранее стало известно, что вечером 8 января 14 вагонов грузового поезда с углем сошли с путей на перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги. В результате происшествия никто не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

