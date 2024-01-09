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10:34, 9 января 2024Путешествия

Пассажиров вывезут самолетами после столкновения поездов в Забайкалье

ФПК организует авиарейсы для застрявших в Забайкалье пассажиров поездов

Фото: John McArthur / Unsplash

Пассажиров двух поездов, застрявших в Забайкалье после аварии на железнодорожных путях, вывезут самолетами. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК) в Telegram-канале.

Уточняется, что речь идет о поездах №2 МоскваВладивосток и №392 ЧитаБлаговещенск, движение которых было остановлено из-за столкновения грузовых составов на Забайкальской железной дороге. Для путешественников организуют авиарейсы из Читы в Благовещенск, Хабаровск и Владивосток.

«Сдать или переоформить проездные документы можно в железнодорожных кассах без удержания сборов», — сказано в публикации. В ФПК подчеркнули, что во время задержки в вагонах поддерживают комфортную температуру, а также раздают еду и напитки.

Ранее стало известно, что вечером 8 января 14 вагонов грузового поезда с углем сошли с путей на перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги. В результате происшествия никто не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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      Мария Борисова
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