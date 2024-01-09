Политолог допустил начало конфликта вокруг Тайваня при одном условии

Политолог Губин: ситуация вокруг Тайваня тревожная

Конфликт вокруг Тайваня может начаться при условии провозглашения островом своей независимости, поскольку это противоречит конституции КНР. Такое развитие событий в разговоре с «Лентой.ру» допустил доцент Дальневосточного федерального университета, политолог Андрей Губин.

«Ситуация вокруг Тайваня тревожная, она характеризуется чрезвычайным вмешательством других стран. Речь о США и союзниках. Штаты намерены поддерживать конфликт сколько угодно долго, пока не склонят Пекин к выгодной для себя позиции по торговым, технологическим вопросам», — считает Губин.

Вместе с тем, по его словам, дать однозначную оценку тому, начнется ли полномасштабный конфликт, невозможно: с момента образования Тайваня как самостоятельной единицы, проблема находится на одном и том же уровне.

«Я уверен, что у китайского руководства нет никакого желания нападать на остров, подобных планов там не вынашивают. Но побуждающий мотив [к началу конфликта] может быть один: провозглашение островом своей независимости, что недопустимо, поскольку это сепаратизм, противоречащий конституции Китая. Ну и, конечно, вмешательство США. Напрямую вмешиваться они бы не хотели, но инициировать нестабильность способны», — заметил политолог.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил о неизбежности воссоединения Китая с Тайванем. Си Цзиньпин подчеркнул, что объединение территорий по обе стороны Тайваньского пролива — историческая неизбежность, поскольку Китай считает полуостров своей «священной территорией» и никогда не отказывался от применения силы, чтобы сохранить над ним контроль.