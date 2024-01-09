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13:44, 9 января 2024Культура

Появилось видео наезда машины на поэта Рубинштейна

Момент наезда машины на поэта Рубинштейна в Москве попал на видео

В сети появилось видео, на котором зафиксирован момент наезда автомобиля на 76-летнего российского поэта Льва Рубинштейна. Кадры были опубликованы в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

На ролике водитель машины не притормаживает перед пешеходным переходом и сбивает автора, двигающегося в этот момент по зебре. По данным портала, за последний год виновник ДТП 19 раз нарушал правила ПДД. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

Ранее сообщалось, что 8 января водитель авто наехал на поэта на улице Марьина Роща и протащил его на капоте. Очевидцы сообщили, что после столкновения Рубинштейн потерял сознание.

У сбитого машиной 76-летнего автора диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и переломы. Помимо этого, состояние поэта осложняется отеком мозга. После случившегося пострадавшего доставили НИИ им. Склифосовского. Известно, что Рубинштейн перенес операцию, после которой его погрузили в лечебный сон. Врачи оценивают его состояние как тяжелое и нестабильное.

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      Анастасия Астахова
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