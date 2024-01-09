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17:53, 9 января 2024Экономика

Госкорпорация заявила о готовности взять под контроль Климовский патронный завод

«Ростех» заявил о готовности взять под контроль Климовский патронный завод

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Госкорпорация «Ростех» может взять под свой контроль Климовский патронный завод, о передаче которого в управление государства ранее заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Комментарий компании приводит РИА Новости.

«С учетом того, что "Ростех" сегодня объединяет порядка 90 процентов предприятий боеприпасной отрасли, а часть акций завода уже принадлежит госкорпорации, мы готовы взять ситуацию в свои руки и обеспечить контроль над активом в интересах государства», — заявили в госкорпорации.

В «Ростехе» также добавили, что Климовский патронный завод «необходимо национализировать», обращение об этом в адрес государства уже готовится. В компании считают, что переход предприятия из частной собственности позволит обеспечить выполнение как производственных задач, так и социальных обязательств завода в полном объеме, а также «навести порядок» на предприятии, в том числе в вопросах промышленной безопасности.

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«В настоящий момент контрольный пакет акций завода находится в частных руках. К менеджменту, который назначается частными собственниками, накопилось много вопросов», — подчеркнули в «Ростехе».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона в рамках чрезвычайной ситуации получили право взять в управление котельную, расположенную на территории Климовского патронного завода. «По решению президента имущество возвращается в казну государства», — объяснил он.

4 января на фоне тридцатиградусных морозов произошел прорыв теплотрассы на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона. Из-за продолжительного отсутствия отопления в Климовске был введен режим ЧС локального характера.

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