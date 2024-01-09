Российский хоккеист умер после операции в 38 лет

Российский хоккеист Дмитрий Горбунов умер после плановой операции в 38 лет

Российский хоккеист Дмитрий Горбунов умер после плановой операции в 38 лет. Об этом сообщает Е1.RU.

Причиной смерти спортсмена стал сепсис, вызванный бактериями, и гипоксическое поражение головного мозга. Его мать рассказала, что в 2018 году сын дважды ломал ключицу и жил с металлической пластиной в кости, однако четыре года откладывал операцию по ее удалению. Горбунов решил сделать ее в октябре 2023 года, однако она прошла неудачно.

Хоккеист впал в кому, а через две недели после операции скончался. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Горбунов выступал в любительской лиге ORGMASTER за команду «Оргмастер».