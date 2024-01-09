Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Фиорентина
Сегодня
23:00 (Мск)
Болонья
Кубок Италии|1/4 финала
Мидлсбро
Сегодня
23:00 (Мск)
Челси
Англия - Кубок лиги|1/2 финала. 1-й матч
10:26, 9 января 2024Спорт

Российский хоккеист умер после операции в 38 лет

Российский хоккеист Дмитрий Горбунов умер после плановой операции в 38 лет

Фото: РИА Новости

Российский хоккеист Дмитрий Горбунов умер после плановой операции в 38 лет. Об этом сообщает Е1.RU.

Причиной смерти спортсмена стал сепсис, вызванный бактериями, и гипоксическое поражение головного мозга. Его мать рассказала, что в 2018 году сын дважды ломал ключицу и жил с металлической пластиной в кости, однако четыре года откладывал операцию по ее удалению. Горбунов решил сделать ее в октябре 2023 года, однако она прошла неудачно.

Хоккеист впал в кому, а через две недели после операции скончался. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Горбунов выступал в любительской лиге ORGMASTER за команду «Оргмастер».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Под Москвой после массового отключения тепла задержан высокопоставленный чиновник. Накануне проблемой занялся Путин

      На Украине заявили об острой нехватке управляемых зенитных ракет

      Американец попался в Москве с наркотиками

      В Минобороны сообщили об отходе подразделений ВСУ на одном из направлений

      Александр Емельяненко принял ислам

      России предрекли длительное сохранение кадрового дефицита

      Солиста группы «Щенки» задержали в аэропорту после выступления без одежды

      В России ребенок проглотил осколок стеклянной елочной игрушки

      Редкого для Камчатки зверя сняли на видео во время патрулирования заповедника

      В Белоруссии завершили расследование о крупнейшем скам-сообществе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости