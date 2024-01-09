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14:28, 9 января 2024Забота о себе

Врач назвала самую полезную для здоровья ягоду

Эндокринолог Павлова назвала клюкву самой полезной ягодой

Фото: Unsplash

Ежедневное употребление клюквы продлевает жизнь и защищает от простуды, полагает врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. О свойствах этой ягоды она написала в Telegram-канале.

Павлова со ссылкой на исследование американских ученых отметила, что ягоды должны присутствовать в рационе человека круглый год. Самой полезной для здоровья ягодой она назвала клюкву. По ее мнению, если эту ягоду есть каждый день, риск смерти от некоторых заболеваний снизится на 31 процент. При этом при ежедневном употреблении черники этот показатель упадет на 21 процент, а клубники — на 14 процентов.

Самый сильный эффект клюква возымела против кардиометаболических заболеваний, то есть патологий сердца, сосудов и обмена веществ, — 51 процент

Зухра Павловаэндокринолог, доктор медицинских наук

Павлова добавила, что клюква обладает множеством полезных свойств: улучшает пищеварение, обладает мочегонным бактерицидным действием, укрепляет иммунитет и имеет противовоспалительный и общеукрепляющий эффект. По словам врача, ягода помогает организму бороться с инфекциями и повышает работоспособность. Чтобы почувствовать эффект, Павлова рекомендовала съедать ежедневно 100 граммов свежих ягод или две столовые ложки сушеных.

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В то же время врач предупредила, что клюкву нужно есть с осторожностью диабетикам, а также людям с заболеваниями печени и истонченной эмалью зубов. При язве желудка, двенадцатиперстной кишки и гастрите с повышенной кислотностью от ягоды лучше совсем отказаться, заключила доктор.

Ранее Зухра Павлова предупредила, что недосып может стать причиной развития когнитивных заболеваний, в частности — неизлечимой болезни Альцгеймера. По ее словам, девять из десяти пациентов с деменцией недосыпали в течение длительного времени.

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      Екатерина Улитина
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