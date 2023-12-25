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11:27, 25 декабря 2023Забота о себе

Недосып назвали одной из причин неизлечимого заболевания

Эндокринолог Павлова: из-за недосыпа может развиваться болезнь Альцгеймера

Фото: Kinga Howard / Unsplash

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова предупредила, что недосып может стать причиной развития когнитивных заболеваний, в частности — неизлечимой болезни Альцгеймера. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Павлова объяснила, что 9 из 10 пациентов с деменцией недосыпали в течение длительного времени. При этом, по ее словам, ученые выяснили, что важно не только достаточно спать, но и делать это регулярно. Так, она назвала плохой идеей спать в один из дней 10 часов, а в другой — всего лишь пять или шесть.

Кроме того, старческое слабоумие может развиваться из-за депрессий, травм, болезней и стресса, которые негативно влияют на состояние мозга.

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Напоследок эндокринолог напомнила, что соблюдать график сна важно даже в отпуске. Необходимо спать по 7-8 часов ночью ежедневно, а отходить ко сну не позже 22:30.

Ранее Зухра Павлова рассказала о парадоксальной причине, ускоряющей старение. По ее словам, биологический возраст людей, которые активно занимаются спортом, на полтора-два года выше, чем у ведущих более спокойный образ жизни ровесников.

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      Алиса Дмитриева
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