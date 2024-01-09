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21:02, 9 января 2024Забота о себе

Жена Оззи Осборна заявила о нежелании заниматься с ним сексом после 40 лет брака

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

71-летняя телеведущая Шэрон Осборн заявила, что не хочет заниматься сексом с мужем, музыкантом, одним из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборном, с которым они прожили в браке более 40 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Отвечая на вопрос журналиста, который поинтересовался, занимается ли пара сексом, Осборн с удивлением спросила: «А мы должны?» По словам жены музыканта, она полностью потеряла интерес к сексу, однако муж иногда просит ее об интимной близости.

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При этом всего несколько лет назад телеведущая признавалась, что часто занимается сексом. Она также утверждала, что в молодости они с Осборном занимались сексом по три раза в день.

Ранее Шэрон Осборн рассказала о плачевных последствиях пластической операции. «После нее я выглядела как чертов Циклоп», — посетовала телезвезда. Осборн также добавила, что осталась недовольна результатом травматичной процедуры, которая длилась более пяти часов.

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      Алиса Дмитриева
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