11-летняя девочка пропала в первый день нового года в российском регионе

В Псковской области 10 дней ищут пропавшую 11-летнюю девочку

В Псковской области 10 дней ищут пропавшую в первый день нового года 11-летнюю девочку. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации телеканала, 1 января девочка ушла из дома в деревне Полоное Порховского района и не вернулась. 2 января на берегу реки нашли ее куртку.

Как стало известно, ребенок проживает вместе с дедом и стоит на учете у психиатра. Ее мать находится в Пскове и с дочерью не общается. Возбуждено уголовное дело, розыск девочки продолжается.

Ранее в Чите пропали две 13-летние школьницы. Вечером 28 декабря дети ушли из дома и не вернулись. Об их пропаже родители заявили только после полуночи.

Кроме того, в декабре в Екатеринбурге 15-летний подросток по дороге в школу сел в машину к незнакомцу и пропал. По словам родственницы мальчика, последний раз несовершеннолетнего видели в городе Иваново.