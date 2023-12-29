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08:41, 29 декабря 2023Россия

Две российские школьницы ушли из дома и пропали

В Чите две 13-летние школьницы ушли из дома 28 декабря и пропали

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Чите две 13-летние школьницы пропали после того, как ушли из дома в четверг, 28 декабря. Об этом сообщило управление МВД по Забайкальскому краю, передает ТАСС.

По информации правоохранителей, дети ушли из дома в районе пяти часов вечера по местному времени, а об их пропаже родители заявили только после полуночи. Поиски девочек продолжались всю ночь, пока они не увенчались успехом.

В октябре в Канске три брата ушли в школу и пропали. Дети находились под опекой тети — после пропажи мальчиков женщина пыталась самостоятельно их найти, периодически доступен был телефон одного из подростков. Позднее родственница обратилась к правоохранителям.

Еще раньше, в июне, в Приморском крае пропали трое детей. Несовершеннолетние 8, 9 и 12 лет в Яковлевском районе отправились на реку Арсеньевка и перестали выходить на связь.

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      Анастасия Шейкина
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