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04:15, 25 июня 2023Россия

В российском регионе пропали трое детей

МВД: в Яковлевском районе Приморского края трое детей ушли на реку и пропали

Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморском крае пропали трое детей. Об этом в Telegram сообщило региональное управление МВД России.

Несовершеннолетние 8, 9 и 12 лет в Яковлевском районе отправились на реку Арсеньевка днем 24 июня, и с тех пор их местонахождение неизвестно. В поисках участвуют полиция, волонтеры и сотрудники МЧС.

В апреле сообщалось, что в Сочи пропали пятеро детей в возрасте 8-13 лет. Они ушли на прогулку, но домой так и не вернулись. В течение суток родители искали их самостоятельно, а затем обратились в полицию. Позднее их нашли живыми, противоправных действий в отношении них не совершалось.

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    Марина Совина
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