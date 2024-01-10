Назван рост цен на автомобили в России за год

Авто.ру: в 2023 году в России цена автомобиля с пробегом выросла на 28 %

За 2023 год средняя стоимость нового автомобиля выросла на 17,3 процента, до 3,7 миллиона рублей, а подержанного — на 28 процентов, до 2,2 миллиона. Об этом со ссылкой на портал «Авто.ру Оценка» пишет Forbes.

Самыми подорожавшими названы такие новые модели, как Kia Seltos, Kia K5, Kia Soul, а среди машин с пробегом — Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Jetta.

При этом отдельные модели, напротив, подешевели. Для новых автомобилей максимальный результат зафиксирован у Mercedes-Maybach S-класса, Changan UNI-K, УАЗ Patriot, а для подержанных — у Tesla Model X и Land Rover Defender.

Меньше всего цены на новые машины менялись в Санкт-Петербурге (плюс 2,5 процента), Москве (3 процента) и Татарстане (5 процентов). В пяти регионах страны рост цен на новые автомобили превысил 80 процентов, а лидером стал Ставропольский край (плюс 129 процентов). Между тем в Ивановской и Волгоградской областях цены снизились от уровней прошлого года — на 9,2 процента, до 3,26 миллиона рублей, и на 4 процента, до 3,1 миллиона рублей соответственно.

Для авто с пробегом наиболее сильный рост цен отмечен в Чечне (плюс 57 процентов), Тверской и Тульской областях (плюс 51 процент), Пензенской области, Чувашии и Удмуртии (плюс 47 процентов). В Татарстане подорожание составило всего 15,5 процента, в Самарской области — 18 процентов, а в Челябинской и Нижегородской областях — 19 процентов.

Для оценки рынка подержанных автомобилей аналитики исследовали средние цены только машин от 15 лет и младше.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года в России продано 1,06 миллиона новых легковых автомобилей, что более чем в полтора раза (на 62 процента) больше, чем в кризисном 2022-м. Самой продаваемой моделью стала Lada Granta с результатом 191 074 автомобиля.