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16:48, 10 января 2024Наука и техника

Перечислены новые функции Android

9to5Google: в Android добавят функцию обмена данных между смартфоном и ПК

Фото: Unsplash

Корпорация Google перечислила функции, которые получит ОС Android в 2024 году. Об этом сообщает издание 9to5Google.

В первую очередь в компании пообещали, что в операционной системе и смартфонах Samsung появится опция Quick Share, которая позволит быстро обмениваться данными между телефонами и ПК. Также инженеры фирмы будут использовать UWB и другие беспроводные технологии для передачи контента с одного устройства на другое.

В Google напомнили, что на выставке CES 2022 анонсировали функцию Fast Pair, которая позволяет смартфону быстро подключаться к беспроводным наушникам и прочей аудиотехнике. В компании заявили, что Fast Pair появится на устройствах в феврале. Также некоторые телевизоры на базе ОС Google TV и Android TV можно будет использовать в качестве хаба для устройств умного дома.

Кроме того, в корпорации пообещали, что добавят новые функции в картографический сервис Google Maps. В частности, пользователи смогут интегрировать в приложение свой электромобиль, чтобы рассчитывать поездки с учетом оставшегося заряда аккумулятора.

В конце 2023 года корпорация Microsoft выпустила сервис Copilot для Android-смартфонов в виде отдельного приложения. Через программу можно получить доступ к модели OpenAI GPT-4, которая является платной, если пользоваться ею через ChatGPT.

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      Андрей Ставицкий
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