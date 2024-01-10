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06:31, 10 января 2024Наука и техника

Apple отвергла обвинения ЕС в монополизации рынка приложений

Reuters: в Apple заявили, что на их гаджетах доступны разные магазины приложений

Фото: Globallookpress.com

В корпорации Apple отвергли обвинения Евросоюза (ЕС), согласно которым компания не разрешает установку других магазинов приложений, кроме App Store, на свои гаджеты. Об этом сообщает Reuters.

Во время слушаний в Брюсселе (Бельгия) представители IT-гиганта заявили, что пять версий онлайн-репозитория App Store — для iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple TV — стоит рассматривать как отдельные магазины. В этой связи в компании подчеркнули, что не могли монополизировать рынок приложений.

В обращении к Генеральному суду Люксембурга — второму по величине в Европе — юристы Apple заявили, что Европейская комиссия допустила «существенные ошибки», так как объединила пять магазинов App Store в одну платформу. В корпорации также заметили, что мессенджер iMessage не является платной услугой и не монетизируется за счет продажи техники Apple.

Журналисты агентства отметили, что Apple обязана привести в соответствие Закону о цифровых рынках (DMA) свои гаджеты и онлайн-сервисы к апрелю 2024 года. В частности, в ЕС потребовали, чтобы компания разрешила установку сторонних магазинов с приложениями на устройства бренда.

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В настоящий момент установка программ на девайсы Apple возможна только через App Store. В зависимости от типа контента, компания получает комиссию 15-30 процентов с продажи приложений.

В конце 2023 года стало известно, что японские власти намерены заставить компанию Apple разрешить установку приложений в обход магазина App Store. Проект соответствующего закона будет направлен в парламент в 2024 году.

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      Андрей Ставицкий
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