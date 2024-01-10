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13:10, 10 января 2024Мир

Арестованный экс-глава МВД Польши начал голодовку

Reuters: арестованный экс-глава МВД Польши Каминьский начал голодовку
Мариуш Каминьский

Мариуш Каминьский. Фото: Damian Burzykowski / Globallookpress.com

Арестованный экс-глава польского МВД Мариуш Каминьский начал голодовку в СИЗО. Об этом сообщает Reuters.

Как указывает агентство, об этом стало известно из заявления, зачитанного коллегой Каминьского.

«Я заявляю, что осуждение меня за борьбу с коррупцией и бесправные действия по лишению меня депутатского мандата я рассматриваю в качестве акта политической мести», — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице партии «Право и справедливость» в соцсети X.

Ранее депутат польского Сейма от партии «Право и справедливость» и экс-министр иностранных дел Павел Яблоньский заявил, что арест Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика является путем к анархии и диктатуре.

10 января польская полиция задержала Каминьского и Вонсика в президентском дворце в Варшаве во время церемонии назначения советников главы государства Анджея Дуды.

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      Глеб Бажуткин
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