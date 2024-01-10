Главком ВМФ России рассказал об угрозе американских «Томагавков»

Главком ВМФ Евменов: американские «Томагавки» угрожают безопасности России

Американские крылатые ракеты большой дальности «Томагавк» угрожают безопасности России. Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) страны адмирал Николай Евменов.

По его словам на формирование угроз военной безопасности страны оказывает влияние, в частности, фактор патрулирования «в море на постоянной основе [иностранных] кораблей — носителей крылатых ракет большой дальности "Томагавк" с возможностью нанесения массированного удара по объектам на большей части территории России».

К другим факторам главком отнес наличие мощных группировок иностранных военно-морских сил в различных регионах, планы по пересмотру статуса Северного морского пути и развертывание недружественными странами систем противоракетной и обороны.

В декабре 2023 года ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что четыре флота и одна Каспийская флотилия вернулись в непосредственное подчинение главнокомандующему ВМФ России.