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12:19, 10 января 2024Наука и техника

Главком ВМФ России рассказал об угрозе американских «Томагавков»

Главком ВМФ Евменов: американские «Томагавки» угрожают безопасности России

Фото: US Navy / Globallookpress.com

Американские крылатые ракеты большой дальности «Томагавк» угрожают безопасности России. Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) страны адмирал Николай Евменов.

По его словам на формирование угроз военной безопасности страны оказывает влияние, в частности, фактор патрулирования «в море на постоянной основе [иностранных] кораблей — носителей крылатых ракет большой дальности "Томагавк" с возможностью нанесения массированного удара по объектам на большей части территории России».

К другим факторам главком отнес наличие мощных группировок иностранных военно-морских сил в различных регионах, планы по пересмотру статуса Северного морского пути и развертывание недружественными странами систем противоракетной и обороны.

В декабре 2023 года ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что четыре флота и одна Каспийская флотилия вернулись в непосредственное подчинение главнокомандующему ВМФ России.

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      Иван Потапов
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