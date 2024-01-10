Китайская LandSpace запустит многоразовые ракеты в 2025 году

FT: китайская компания LandSpace запустит многоразовые ракеты в 2025 году

Китайская компания LandSpace планирует в 2025 году запустить многоразовые ракеты-носители и нарушить монополию американской SpaceX в этой сфере. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Издание отмечает, что основанная Илоном Маском SpaceX остается единственным коммерческим оператором многоразовых носителей, но «китайская LandSpace, осуществившая свой первый успешный запуск спутника в декабре, заявляет, что запустит многоразовую ракету в 2025 году».

Летом 2023 года разработанная LandSpace ракета Zhuque-2 стала первым в мире носителем, работающим на топливной паре из метана и жидкого кислорода, который успешно вышел на запланированную орбиту. Китайская компания опередила SpaceX, которая планирует использовать метан в многоразовом корабле Starship.

В публикации подчеркивают, что топливо на основе метана привлекает внимание, поскольку существует потенциальная возможность производить его на Марсе из находящихся там материалов. Это повысит шансы на возвращение с этой планеты.

Пуск носителя Zhuque-2 состоялся 12 июля прошедшего года с космодрома Цзюцюань в северной части Китая. Ракета способна вывести 4 тонны груза на орбиту высотой около 500 километров.