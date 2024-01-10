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11:11, 10 января 2024Спорт

Латвийский фигурист оценил решение МОК допустить россиян до летних Игр-2024

Фигурист Васильев заявил, что россиян допустили до ОИ в неподходящее время
Денис Васильев

Денис Васильев. Фото: Yohei Osada / Globallookpress.com

Латвийский фигурист Денис Васильев оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян до летних Игр-2024 в Париже. Его слова приводит Jauns.lv.

По мнению спортсмена, сейчас для этого неподходящее время. «Лично я не могу от всей души сказать: все хорошо, давайте снова кататься вместе. Однако считаю, что необходимо будет допустить россиян, когда политическая ситуация нормализуется», — подчеркнул Васильев.

Он также раскритиковал решение допускать российских атлетов до турниров под нейтральным флагом. «Если под нейтральным флагом выступает одна страна, то перестаньте притворяться и верните ей ее флаг», — отметил он.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до соревнований не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

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      Алексей Гусев
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