Легенда «Спартака» возглавил российский футбольный клуб

Тренер Андрей Тихонов возглавил клуб Первой лиги «Енисей»

Легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов возглавил российский футбольный клуб «Енисей». Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

В клубе поблагодарили тренера за сотрудничество и пожелали ему удачи. Тихонов уже работал в клубе в сезоне-2016/2017, под его руководством команда стала третьей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

На данный момент «Енисей» занимает десятое место в Первой лиге, набрав 24 очка в 20 матчах. Лидирует «Динамо Махачкала», в активе которого 37 очков.

Тихонов выступал за «Спартак» в качестве игрока с 1992 по 2000 год и был капитаном команды. Также полузащитник играл за самарские «Крылья Советов», подмосковные «Химки», «Маккаби» из Тель-Авива и астанинский «Локомотив». В 2011 году Тихонов вернулся в «Спартак» уже в качестве играющего тренера и провел за команду один матч.