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10:03, 10 января 2024Путешествия

Летевший из Москвы в Горно-Алтайск самолет экстренно сел в другом городе

Летевший в Горно-Алтайск пассажирский самолет экстренно сел в Барнауле

Фото: СК РФ

Пассажирский самолет, выполнявший рейс между Москвой и Горно-Алтайском, сменил курс и экстренно сел в другом городе. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Уточняется, что самолет вылетел из столичного аэропорта Шереметьево. Из-за неполадок в ходе выполнения рейса пилотам пришлось посадить лайнер в международной авиагавани Барнаула с выпущенными закрылками.

Обстоятельства произошедшего расследуются. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее учитель из Портленда, штат Орегон, нашел на заднем дворе своего дома оторвавшуюся в полете дверь самолета Alaska Airlines. По словам представителя Национального совета по безопасности на транспорте США Дженифер Хоменди, она была «недостающим звеном в расследовании».

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      Зарина Дзагоева
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