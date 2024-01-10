Летевший из Москвы в Горно-Алтайск самолет экстренно сел в другом городе

Летевший в Горно-Алтайск пассажирский самолет экстренно сел в Барнауле

Пассажирский самолет, выполнявший рейс между Москвой и Горно-Алтайском, сменил курс и экстренно сел в другом городе. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Уточняется, что самолет вылетел из столичного аэропорта Шереметьево. Из-за неполадок в ходе выполнения рейса пилотам пришлось посадить лайнер в международной авиагавани Барнаула с выпущенными закрылками.

Обстоятельства произошедшего расследуются. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее учитель из Портленда, штат Орегон, нашел на заднем дворе своего дома оторвавшуюся в полете дверь самолета Alaska Airlines. По словам представителя Национального совета по безопасности на транспорте США Дженифер Хоменди, она была «недостающим звеном в расследовании».