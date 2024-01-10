Бывший футболист Павел Мамаев устроил дебош в самолете

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев устроил дебош в самолете авиакомпании Flydubai, который следовал рейсом из Москвы в Дубай. Об этом стало известно Mash.

Игрок вместе с семьей должен был вылететь в ОАЭ из Внуково в среду, 10 января, в 04:45 по московскому времени, однако из-за технической неисправности самолета вылет перенесли на 23:30. В момент принятия решения о переносе вылета пассажиры сидели в самолете, однако Мамаев отказался покидать салон, пока ему не отдадут детскую коляску.

Футболист громко ругался, используя нецензурную лексику, а затем вышел из самолета. После этого Мамаев вместе с семьей уехал домой.

34-летний Мамаев, завершивший карьеру в феврале 2023 года, известен по выступлениям за «Торпедо», «Ростов», «Краснодар», «Химки» и ЦСКА, с которым стал чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны. С 2010 по 2016 год спортсмен также провел 15 матчей за сборную России.