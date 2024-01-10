Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
1:4
Завершен
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Адмирал
1:2
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Витязь
Сегодня
19:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Милан
Сегодня
23:00 (Мск)
Аталанта
Кубок Италии|1/4 финала
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетико М
Суперкубок Испании|1/2 финала
16:07, 10 января 2024Спорт

Мамаев устроил дебош в самолете

Бывший футболист Павел Мамаев устроил дебош в самолете

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев устроил дебош в самолете авиакомпании Flydubai, который следовал рейсом из Москвы в Дубай. Об этом стало известно Mash.

Игрок вместе с семьей должен был вылететь в ОАЭ из Внуково в среду, 10 января, в 04:45 по московскому времени, однако из-за технической неисправности самолета вылет перенесли на 23:30. В момент принятия решения о переносе вылета пассажиры сидели в самолете, однако Мамаев отказался покидать салон, пока ему не отдадут детскую коляску.

Футболист громко ругался, используя нецензурную лексику, а затем вышел из самолета. После этого Мамаев вместе с семьей уехал домой.

34-летний Мамаев, завершивший карьеру в феврале 2023 года, известен по выступлениям за «Торпедо», «Ростов», «Краснодар», «Химки» и ЦСКА, с которым стал чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны. С 2010 по 2016 год спортсмен также провел 15 матчей за сборную России.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Главком ВМФ России назвал угрозой для страны американские ракеты «Томагавк». Чем они опасны?

      Российским судьям определили сферы деятельности после отставки

      Зеленский назвал системы ПВО нехваткой №1

      Президент Литвы пообещал Украине включение в НАТО

      Москвичи обнаружили использованный гроб на помойке

      Бортпроводника обнаружили бездыханным незадолго до вылета самолета

      Эрдоган обеспокоился гонкой вооружений в ряде стран из-за конфликта на Украине

      Россиянам рассказали об опасности холодца

      Парящее море на популярном российском курорте попало на видео

      В российском городе пропал свет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости