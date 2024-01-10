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06:20, 10 января 2024Мир

Мелания Трамп сообщила о кончине своей матери

Мелания Трамп сообщила о смерти своей матери Амалии Кнавс на 79-м году жизни

Фото: Carlos Barria / Reuters

Жена экс-президента США Дональда Трампа Мелания Трамп сообщила о кончине своей матери Пмалии Кнавс. Женщине было 78 лет, она умерла 9 января, написала Мелания на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«С глубокой печалью сообщаю о кончине моей любимой матери. Амалия Кнавс была сильной женщиной, которая всегда вела себя грациозно, тепло и достойно. Она была полностью предана своему мужу, дочерям, внуку и зятю», — написала жена американского политика и бизнесмена. Она добавила, что вся семья будет скучать по Кнавс и чтить ее наследие.

Во вторник, 9 января ушел из жизни российский киносценарист, писатель и режиссер Игорь Болгарин, ему было 94 года. Наибольшую известность ему принесли работы над фильмами «Адъютант его превосходительства», «Девять жизней Нестора Махно», «На графских развалинах» и «Дерсу Узала».

Также в этот день стало известно о смерти российского хоккеиста Дмитрия Горбунова. Он скончался после плановой операции на 39-м году жизни, причиной стал сепсис.

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      Александра Синицына
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