На депутата от КПРФ донесли из-за репоста видео с российским военным

Камчатского депутата Новикову обвинили в дискредитации армии из-за репоста

На депутата камчатского Заксобрания от КПРФ и журналистку Александру Новикову донесли из-за репоста видеоролика с российским военным. Об этом она рассказала местному информационному агентству «Кам 24».

Как пишет издание, заявление на Новикову написали чиновники регионального правительства и три студентки. Поводом для этого стал репост в Telegram-канал Kamchatka_life.ru, связанный с депутатом, видеозаписи с мужчиной в балаклаве, который называет себя бойцом «камчатского батальона» и рассказывает о тяжелой ситуации в подразделении. При этом руководитель администрации губернатора Камчатского края Сергей Меркулов подтвердил, что россиянин, записавший видео, действительно является бойцом сформированного от региона батальона. Чиновник заявил, что местным властям известны его имя и отчество, а также адрес.

Несмотря на это, в отношении Новиковой составили протокол по административной статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. При этом, согласно документу, копия которого имеется в распоряжении агентства, изучавший видео сотрудник полиции не заметил в нем нарушений. Однако позже кандидат филологических наук, имя которого не называется, заключил, что «в анализируемом тексте содержатся языковые средства, использующиеся с целью дискредитации ВС РФ».

Новикова в беседе с «Кам 24» назвала инициированное в отношении нее административное дело политически мотивированным и связала происходящее со своей общественной деятельностью. «Полиция, к примеру, даже не доказала, что именно я делала перепост записи», — подчеркнула она.

В свою очередь, Telegram-канал «Осторожно, новости», из которого и был сделан репост видеозаписи с военным, пишет, что протокол был рассмотрен 10 января. Присутствовавшие при этом свидетели заявили, что возмущены публикацией, содержащей клевету в адрес правительства Камчатского края и Минобороны. В ответ Новикова объяснила, что в момент появления записи находилась в вертолете.

Ранее в марте 2023 года, в Самарской области суд признал виновным по статье о дискредитации ВС России местного депутата Михаила Абдалкина, который смотрел послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах. Политику назначили наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.