Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:09, 10 января 2024Бывший СССР

На Украине заявили о давлении офиса Зеленского на Раду

Разумков: офис Зеленского дал команду Раде отказаться от снятия Безуглой с поста

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук получил команду из офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского не рассматривать снятие депутата Марьяны Безуглой с поста заместителя главы комитета по безопасности, заявил бывший спикер парламента Дмитрий Разумков. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Разумков отметил, что решение Стефанчука является нарушением всех норм регламента заседаний. «Видимо, получил команду ОП, боялся, что его накажут. Я нашел соответствующую норму регламента, чтобы включить этот вопрос в повестку дня и сейчас же рассмотреть. Стефанчук выключил мне микрофон, сказал, что происходящее "детский сад"», — рассказал он.

Депутат подчеркнул, что на повестке дня были законопроекты, касающиеся военных, но Стефанчук решил закрыть заседание, чтобы не обсуждать вопрос Безуглой. Также он сообщил о блокировке парламентской трибуны депутатами правящей фракции «Слуга народа».

Ранее украинский парламентарий Ярослав Железняк рассказал, что комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки решил отозвать Безуглую с поста заместителя главы комитета. По его словам, данное решение было принято почти единогласно, воздержался лишь один человек. После этого вопрос будет рассматриваться на заседании парламента.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Армия мобилизована для подавления бунта преступных группировок в Эквадоре. Смогут ли власти справиться с волной насилия?

      Двое россиян ограбили банк с помощью подкопа

      Депутат Рады назвала мясником ответственного за контрнаступление генерала

      Россию понизили в рейтинге стран с самыми сильными паспортами

      Врачи перечислили вызывающие мигрень продукты

      Россиянин уронил дерево на приятеля и стал фигурантом уголовного дела

      Электричка сбила трех человек в Москве

      Консульство в Лондоне напомнило украинцам встать на воинский учет

      В Приднестровье сообщили о вооруженном инциденте на границе с Украиной

      Раскрыт размер гонорара Валерия Меладзе за выступление

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости