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18:20, 10 января 2024Силовые структуры

Находившегося шесть лет в международном розыске россиянина поймали в аэропорту

В Хабаровске задержан экс-директор фирмы, находившийся в розыске 6 лет

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В аэропорту Хабаровска правоохранители задержали 54-летнего уроженца города, который в 2017 году скрылся от следствия и по решению суда был объявлен в международный розыск за подделку платежных поручений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ. Его отправили в СИЗО. Ранее россиянин был судим за нарушение правил дорожного движения.

По версии следствия, в 2015 году обвиняемый, будучи директором коммерческой фирмы, изготавливал и предоставлял в банки подделки платежных поручений о перечислении денег в адрес контрагентов якобы за услуги или какую-то работу. Далее эти деньги обналичивались.

В отношении него началось уголовное преследование. Однако тогда он улетел в Таиланд, где прожил шесть лет. Обвиняемому пришлось вернуться в Россию из-за истечения срока действия заграничного паспорта.

Ранее стало известно, что Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого Интерполом гражданина России Виктора Панюшина.

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