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09:58, 10 января 2024Россия

Петербуржец нашел в сугробе полуголую девятиклассницу

На Софийской улице Петербурга мужчина нашел в сугробе полуголую девятиклассницу

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

На Софийской улице во Фрунзенском районе в Петербурге мужчина нашел полуголую девятиклассницу, которая сидела в сугробе. Об этом стало известно 78.ru.

По данным телеканала, прохожий вызвал скорую помощь. Несовершеннолетнюю в состоянии средней тяжести доставили в реанимацию.

Врачи детской городской больницы выяснили, что у 16-летней школьницы передозировка наркотиков. Информацию передали в полицию.

Как выяснил 78.ru, девочку воспитывает только мать, родители в разводе. Школьница проживает недалеко от того места, где ее обнаружил житель Северной столицы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге пьяный мужчина избил на Туристской улице двух школьников 7 и 13 лет. Горожанину показалось, что дети не так посмотрели в его сторону.

До этого в Березниках Пермского края мужчина избил 11-летнего школьника в супермаркете на улице Свердлова и скрылся на машине Lada Priora.

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      Анна Щербакова
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