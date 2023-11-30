Петербуржец избил школьников за брошенный в его сторону неправильный взгляд

Пьяный петербуржец избил двух школьников за брошенный в его сторону взгляд

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина избил на Туристской улице двух школьников 7 и 13 лет. Горожанину показалось, что дети бросили неправильный взгляд в его сторону, сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, 40-летний нетрезвый житель Северной столицы стоял у одного из домов. Мимо него прошли мальчики. Мужчина кинул в них бычок от сигареты, поскольку, по его мнению, дети на него не так посмотрели. Мальчики огрызнулись в ответ, после этого он начал их преследовать.

В безлюдном дворе он набросился на несовершеннолетних с кулаками. Младшему мужчина с трех ударов якобы проломил кость около глаза, а старший в процессе защиты ударил его и сломал себе палец на руке. После того как появились прохожие, нападавший скрылся.

Впоследствии прокуратура Приморского района настояла на возбуждении уголовного дела в отношении петербуржца.

Ранее в Березниках Пермского края мужчина избил 11-летнего школьника в супермаркете на улице Свердлова и скрылся на машине Lada Priora.

До этого в Бурятии мужчина заступился за сына и напал с кулаками на его 12-летнего обидчика.