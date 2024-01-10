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16:48, 10 января 2024Ценности

Раскрыт тайный смысл наряда 69-летней Опры Уинфри на «Золотом глобусе»

Фото: Mike Blake / Reuters

Журналисты Daily Mail раскрыли тайный смысл наряда американской телеведущей, актрисы, продюсера, общественного деятеля Опры Уинфри, в котором она посетила кинопремию «Золотой глобус». Соответствующий материал появился на сайте издания.

69-летняя знаменитость пришла на мероприятие в облегающем фиолетовом платье люксового бренда Louis Vuitton, оформленном длинным шлейфом и ручной вышивкой. По мнению редакторов, журналистка надела данный наряд в честь недавно вышедшего в прокат фильма «Цвет лиловый», продюсером которого она является.

В свою очередь, стилистка Аннабель Харрон рассказала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что на изготовление данного изделия потребовалось около 600 часов. «Это длинное платье с асимметричным вырезом и длинными рукавами выполнено из эластичного тюля и полностью расшито матовыми пайетками», — написала она в публикации.

Ранее американо-британская актриса Джиллиан Андерсон появилась на ежегодной премии «Золотой глобус» в наряде с необычным принтом и привлекла внимание журналистов. Сообщалось, что 55-летняя звезда популярных телесериалов «Половое воспитание» и «Секретные материалы» пришла на церемонию в белом платье с пышной юбкой, которая была оформлена цветочным принтом. Однако журналисты подошли на красной дорожке к Андерсон и рассмотрели изделие более детально.

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      Мария Винар
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