Раскрыто состояние сбитого машиной поэта Рубинштейна

Врачи заявили, что поэт Рубинштейн остается в крайне тяжелом состоянии после ДТП

76-летний российский поэт Лев Рубинштейн, которого в Москве сбила машина, остается в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Состояние Льва Семеновича крайне тяжелое пока, находится в реанимации, в экстренной», — заявили в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Ранее в сети появилось видео, на котором зафиксирован момент наезда автомобиля на поэта. На ролике водитель машины не притормаживает перед пешеходным переходом и сбивает автора, двигающегося в этот момент по зебре.

Отмечалось, что за последний год виновник ДТП 19 раз нарушал правила ПДД. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

8 января водитель авто сбил поэта на улице Марьиной Рощи и протащил его на капоте. Очевидцы сообщили, что после столкновения Рубинштейн потерял сознание.