Развеян популярный миф о завтраке

Нутрициолог Прайс: отказ от завтрака не всегда вредит здоровью

Отсутствие завтрака по утрам не всегда вредит здоровью, уверен нутрициолог Дрю Прайс. Популярный миф об этом приеме пищи он развеял в беседе с The Guardian.

По словам Прайса, многие исследования подтверждают, что люди, которые никогда не пропускают завтрак, реже болеют диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, у них ниже риск возникновения инсультов и инфарктов. Тем не менее специалист считает, что крепкое здоровье любителей завтраков объясняется не привычкой есть по утрам, а их более правильным подходом к питанию и образу жизни в целом.

Прайс считает, что отказ от завтрака не вреден сам по себе, но у человека становится меньше времени, когда он может есть без вреда для здоровья и фигуры. Вместе с этим, продолжил нутрициолог, если человек не ест по утрам, период полного воздержания от еды увеличивается. «Такой подход называется питанием, ограниченным по времени. Многие говорят, что он повышает чувствительность к инсулину, снижает маркеры воспаления и даже улучшает микробиом кишечника», — прокомментировал Прайс.

Специалист добавил, что утверждения о пользе пропуска завтрака нуждаются в дополнительных исследованиях и доказательствах. Однако, по его мнению, не нужно есть по утрам через силу, если нет аппетита. Лучше пропустить завтрак и получить необходимые белки, полезные жиры, минералы, витамины и клетчатку во время обеда и ужина.

В то же время Прайс уточнил, что не есть по утрам запрещено пожилым людям, детям, беременным женщинам, а также людям с расстройством пищевого поведения и различными заболеваниями.

Ранее нутрициолог, спортивный диетолог Ирина Писарева посоветовала диабетикам и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта отказаться от фиников и изюма. По словам специалистки, эти сухофрукты имеют высокий гликемический индекс.