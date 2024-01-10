Россиянин разместил оправдывающий терроризм комментарий в соцсети и попался

Житель Алании подозревается в публичном оправдании терроризма из-за комментария

Следователи Владикавказа возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя за размещение комментария, оправдывающего террористическую деятельность, со своей личной страницы в социальной сети. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета по Северной Осетии — Алании.

Мужчине вменяют часть 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"») УК РФ.

По версии следствия, в июле 2021 года подозреваемый с использованием личной страницы в соцсети разместил в публичном сообществе комментарий, содержащий оправдывающее террористическую деятельность высказывание и скрытый призыв к применению насилия. Преступление выло выявлено сотрудниками центра по противодействию экстремизма МВД России. Расследование продолжается.

Ранее суд в Коми приговорил к пяти с половиной годам колонии уроженца Ухты, виновного в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.