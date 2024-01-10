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15:34, 10 января 2024Экономика

Сокращение рабочей недели в России посчитали нецелесообразным

Эксперт Починок: сокращение рабочей недели нецелесообразно при дефиците кадров

Фото: Scott Graham / Unsplash

Инициатива по сокращению рабочей недели в России в текущих условиях дефицита кадров нецелесообразна. Об этом в беседе с РИА Новости заявила член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Наталья Починок.

По ее словам, такая идея не будет поддержана правительством. «В настоящее время нехватка рабочей силы ощущается остро, особенно на тех предприятиях, которые переходят и перешли на трехсменную работу. И на самом деле, сейчас совершенно не время сокращать рабочий день», — объяснила Починок.

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Эксперт подчеркнула, что нет смысла искусственно создавать в стране экономический спад при условии повышенного спроса на трудовые ресурсы. Однако Починок считает, что в будущем сокращение рабочей недели возможно. «Но это я вижу как некий тренд поступательного сокращения продолжительности рабочего времени и, возможно, в будущем приведения его в четыре рабочих дня, а не пять рабочих дней в неделю», — сказала она.

Ранее помощник российского президента Максим Орешкин напомнил гражданам, что действующее законодательство дает работникам и работодателям право самим договориться о четырехдневной рабочей неделе. Он подчеркнул, что предприятия страны сами определяют график работы.

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