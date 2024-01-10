Стало известно об облавах на мужчин в подконтрольном Украине Запорожье

Рогов: в подконтрольном Украине Запорожье начались облавы на мужчин

В подконтрольном Украине Запорожье начались облавы на мужчин с целью принудительной мобилизации. Об этом РИА Новости заявил председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Политик отметил, что облавы носят массовый характер. «Режим Зеленского в рамках принудительной мобилизации устраивает облавы прямо на улицах и в маршрутках, чтобы затем отправить людей на фронт», — рассказал он.

По информации Рогова, для организации облав в город прибыли военкомы из западных областей Украины.

Ранее стало известно, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) в Одессе начали забирать мужчин из общественного транспорта. Как рассказали очевидцы, военкомы остановили трамвай, после чего вывели из него всех мужчин и погрузили их в автобус.