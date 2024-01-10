BFMTV: сын Алена Делона подал в суд на сестру

Младший сын французского актера Алена Делона Ален-Фабьен обвинил сестру Анушку в злоупотреблении слабостью отца и подал на нее в суд. Об этом сообщает BFMTV.

По мнению сына актера, сестра, пользуясь плохим самочувствием отца, пыталась ввести его в заблуждение. Он также отметил, что Анушка притворяется «любимой дочерью и человеком, который сильно обеспокоен состоянием здоровья отца». «Если бы вы действительно беспокоились о состоянии здоровья вашего отца, вы бы приехали на Рождество», — указал он.

Ранее еще один сын Алена Делона, Антони, обвинил сестру в сокрытии правды о состоянии здоровья отца. Антони Делон уверен, что скрытие данной информации ставит звездного отца в положение психологической слабости и уязвимости.

Летом прошлого года дети 87-летнего французского актера обвинили его сиделку в издевательствах над артистом. Родственники Алена Делона написали заявление в полицию на 66-летнюю помощницу Хироми Ролен. По их словам, женщина «ведет себя агрессивно по отношению к членам семьи, читает личную переписку артиста и издевается над собакой актера». Кроме того, отмечалось, что сиделка контролировала телефонные разговоры Делона, а «также изолировала его от его близких, друзей и семьи».