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16:59, 10 января 2024Культура

Сын Алена Делона подал в суд на сестру

BFMTV: сын Алена Делона подал в суд на сестру
Ален-Фабьен Делон

Ален-Фабьен Делон. Фото: JB Autissier / Panoramic / Globallookpress.com

Младший сын французского актера Алена Делона Ален-Фабьен обвинил сестру Анушку в злоупотреблении слабостью отца и подал на нее в суд. Об этом сообщает BFMTV.

По мнению сына актера, сестра, пользуясь плохим самочувствием отца, пыталась ввести его в заблуждение. Он также отметил, что Анушка притворяется «любимой дочерью и человеком, который сильно обеспокоен состоянием здоровья отца». «Если бы вы действительно беспокоились о состоянии здоровья вашего отца, вы бы приехали на Рождество», — указал он.

Ранее еще один сын Алена Делона, Антони, обвинил сестру в сокрытии правды о состоянии здоровья отца. Антони Делон уверен, что скрытие данной информации ставит звездного отца в положение психологической слабости и уязвимости.

Летом прошлого года дети 87-летнего французского актера обвинили его сиделку в издевательствах над артистом. Родственники Алена Делона написали заявление в полицию на 66-летнюю помощницу Хироми Ролен. По их словам, женщина «ведет себя агрессивно по отношению к членам семьи, читает личную переписку артиста и издевается над собакой актера». Кроме того, отмечалось, что сиделка контролировала телефонные разговоры Делона, а «также изолировала его от его близких, друзей и семьи».

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      Варвара Кошечкина
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