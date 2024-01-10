Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
01:00, 10 января 2024Среда обитания

В Подмосковье люди разожгли костер на улице из-за отсутствия отопления в домах

Отсутствие отопления вынудило жителей Электростали разжечь костер прямо на улице

Фото: Svetlana Sizova / Global Look Press

Жители восточной части подмосковного города Электросталь начали жечь костер на улице, чтобы согреться и обратить внимание властей на проблему. Как сообщает Telegram-канал Shot, опубликовавший видео инцидента, люди жалуются, что в домах продолжительное время нет отопления, температура в жилых помещениях не превышает 10-18 градусов.

По данным Shot, местные жители старались бороться с холодом при помощи электроприборов, однако в некоторых домах на окнах продолжает образовываться лед, из-за низких температур изо рта у жильцов идет пар.

«Греются люди, город Электросталь. Просим обратить внимание губернатора Московской области, администрацию города на отсутствие отопления в наших домах с начала отопительного сезона», — сообщает автор видео.

В начале января режим ЧС ввели в городе Подольск Московской области из-за аварии, которая лишила отопления микрорайон Климовск. После этого губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для стабилизации ситуации с теплоснабжением в сферу ЖКХ необходимо инвестировать миллиарды рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Двух полковников ФСБ обвинили во взятке от настоятеля храма на Лубянке

      Семимесячная девочка умерла в поезде Москва — Чита

      В Харькове произошла серия взрывов

      В Эквадоре задержали напавших на студию телеканала бандитов

      Популярная 58-летняя актриса показала фигуру в бикини

      В Подмосковье люди разожгли костер на улице из-за отсутствия отопления в домах

      Окружение Байдена обвинили в некомпетентности из-за скандала с Остином

      Французский фигурист рассказал о вдохновившем его россиянине

      Десятки многоэтажек на Кубани остались без тепла

      В Швеции заявили о росте цен на боеприпасы для ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости