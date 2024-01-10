В Подмосковье люди разожгли костер на улице из-за отсутствия отопления в домах

Отсутствие отопления вынудило жителей Электростали разжечь костер прямо на улице

Жители восточной части подмосковного города Электросталь начали жечь костер на улице, чтобы согреться и обратить внимание властей на проблему. Как сообщает Telegram-канал Shot, опубликовавший видео инцидента, люди жалуются, что в домах продолжительное время нет отопления, температура в жилых помещениях не превышает 10-18 градусов.

По данным Shot, местные жители старались бороться с холодом при помощи электроприборов, однако в некоторых домах на окнах продолжает образовываться лед, из-за низких температур изо рта у жильцов идет пар.

«Греются люди, город Электросталь. Просим обратить внимание губернатора Московской области, администрацию города на отсутствие отопления в наших домах с начала отопительного сезона», — сообщает автор видео.

В начале января режим ЧС ввели в городе Подольск Московской области из-за аварии, которая лишила отопления микрорайон Климовск. После этого губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для стабилизации ситуации с теплоснабжением в сферу ЖКХ необходимо инвестировать миллиарды рублей.