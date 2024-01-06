ЧС скрывали от властей сутки. Как боролись с последствиями гидроудара, оставившего десятки домов Подольска без отопления

Хромушин: масштабы аварии на теплосетях в Подольске скрывали от властей сутки

Власти Подмосковья не уведомили о чрезвычайном происшествии с потерей теплоснабжения в одном из районов Подольска (Климовске), в результате которого без отопления в морозы остались несколько десятков домов. Коммунальные службы целые сутки скрывали масштабы чрезвычайной ситуации (ЧС), об этом заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

По предварительным данным, здесь было отключение электричества, и после этого последовал гидроудар. Но проблема оказалась в том, что ситуация была скрыта Евгений Хромушин вице-губернатор Московской области

По словам вице-губернатора Подмосковья, о ситуации следовало сообщить в единую систему контроля теплоснабжения области, где проблему вовремя заметили бы и приняли по ней решение. Однако правительство находилось в неведении сутки, и в итоге узнало о случившемся через соцсети и жалобы граждан.

Хромушин пообещал, что ситуация будет полностью разрешена в течение ночи. Он уточнил, что уже сейчас отопление дали в 45 домов района. Администрация пообещала жителям сделать перерасчет за теплоснабжение, а малообеспеченным гражданам — бесплатно предоставить электрообогревательные приборы.

Восстановление теплоснабжения в 45 многоквартирных домах Климовска подтвердил и глава городского округа Григорий Артамонов. По его словам, на магистралях локализованы аварии, обследованы трубопроводы. Работники продолжают заполнение системы на магистральных теплоносителях для последующей подачи отопления в многоквартирные дома.

Как развивались события в Подольске

После полудня 6 января глава Подольска Григорий Артамонов заявил, что из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск ввели режим ЧС локального характера. При этом местные власти знали о проблеме уже несколько часов, аварийные службы работали всю ночь, пытаясь ликвидировать последствия гидроудара.

Из-за морозов система замерзла и при запусках появляются прорывы на магистральной линии и в домах Григорий Артамонов глава Подольска

Власти распорядились запустить резервный котел, который работал в штатном режиме, пока профильные службы занимались ремонтом основного.

Работу котельной «КСПЗ» удалось стабилизировать днем после аварии. Коммунальные службы начали обеспечивать циркуляцию теплоносителя в сетях и подключать многоквартирные дома.

В пресс-службе губернатора Андрея Воробьева и правительства Подмосковья сообщили, когда Подольск снова будет полностью обеспечен отоплением. Власти области рассчитывают возобновить подачу тепла в микрорайоне к утру 7 января. Там уточнили, что отключение отопления в Подольске случилось из-за скачка напряжения в котельной Климовского патронного завода. Из-за него произошел гидравлический удар, после чего случились «утечки в нескольких местах».

ЧС в Подольске привлекло внимание Следкома

Инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил проверить все факты ограничения подачи энергоресурсов в Московской области. В сообщении пресс-службы СК уточнялось, что причиной проверки стали жалобы потребителей в социальных сетях, сообщения о ненормированной температуре в домах поступили не только из Подольска, но также из Чехова, Солнечногорска, Балашихи, Лобни и Химок.

Проблему с подачей тепла в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах, в пресс-службе СК назвали чрезвычайной ситуацией. Уточняется, что в результате коммунальных аварий и многочисленных перебоев с электричеством без отопления и горячей воды остались сотни жилых домов, учреждения здравоохранения и образования.

Помимо проверки жалоб граждан, которую Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области, Следком также даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за произошедшее.

За сутки до инцидента в Подольске сообщалось, что прокуратура начала проверку из-за перебоев в предоставлении подачи электроэнергии, тепла и водоснабжения в Московской области. В адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций были внесены представления, также рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.