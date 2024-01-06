Власти назвали время включения отопления в Подольске

Власти рассчитывают восстановить подачу отопления в Подольске утром 7 января

В Московской области назвали время включения отопления в микрорайоне Климовск города Подольска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Андрея Воробьева и правительства Подмосковья.

Власти области рассчитывают возобновить подачу тепла в микрорайоне к утру 7 января. Отмечается, что теплоснабжение будет восстановлено в «основной части домов». Кроме того, всем жителям будет сделан перерасчет за тепло.

В пресс-службе уточнили, что отключение отопления в микрорайоне случилось из-за скачка напряжения в котельной Климовского патронного завода. Из-за него произошел гидравлический удар, после чего случились «утечки в нескольких местах».

Ранее в Подольске ввели режим ЧС локального характера из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск. Решение было принято совместно с комиссией по чрезвычайным ситуациям, чтобы задействовать дополнительные силы для ликвидации проблемы.