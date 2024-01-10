В России пожелавший «заболеть онкологией» коллегам генерал МЧС пришел в церковь

В Волгограде пожелавший болезни коллегам генерал МЧС помолился вместе с ними

В Волгограде пожелавший «заболеть онкологией» коллегам начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области генерал Николай Любавин помолился вместе с подчиненными в храме преподобного Сергия Радонежского. Об этом сообщает «В1.ру».

На опубликованной фотографии видно, как начальник регионального главка МЧС стоит рядом со своим заместителем перед группой из нескольких сотрудников.

В Волгоградской и Камышинской епархии сообщили, что во время богослужения было оглашено послание митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора.

Ранее была опубликована часть записи совещания, на котором Любавин пожелал «заболеть онкологией» авторам написанной на него жалобы в прокуратуру. После этого в МЧС в отношении генерала начали проверку.