Сенатор Карасин заявил о потере Украиной доверия западных партнеров

Западные страны постепенно теряют доверие к киевскому режиму. Как пишут «Известия», такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, именно так можно объяснить тот факт, что Запад перестал поставлять Украине вооружение в привычном объеме. Финансовая и военная помощь существенно сократилась по сравнению с 2022 годом.

«Чувство разочарования и безысходности во всей этой истории нарастает на Западе, отсюда и такие решения, потому что люди понимают: что наращивай, что ни наращивай — все равно это ни к чему решительному не приведет», — подчеркнул Карасин.

Из-за сложившейся ситуации отношение и к самим поставкам, и к властям Украины у западных партнеров изменилось. Нынешнее правительство не внушает доверия, потому что контрнаступление украинских военных в зоне спецоперации было провалено, а деньги, полученные Киевом, исчезают «непонятно куда».

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар пожаловался, что предназначенное для Украины оружие якобы отправляется в Израиль. Еще одним важным фактором, влияющим на эффективность помощи со стороны Запада, украинский посол назвал внутреннюю политическую ситуацию в странах-союзниках.