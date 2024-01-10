Врач предупредил о серьезной опасности популярного слабоалкогольного напитка

Хирург Умнов: злоупотребление сидром может привести к циррозу и панкреонекрозу

Злоупотребление сидром может привести к тяжелым болезням печени и поджелудочной железы, предупредил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. О серьезной опасности этого популярного слабоалкогольного напитка он рассказал в беседе с изданием NEWS.ru.

По словам врача, высокая газированность сидра может приводить к развитию или обострению язвы желудка и гастрита. «Также повышается синтез соляной кислоты в желудке, что наносит вред стенкам органов. Кроме того, злоупотребление сидром чревато циррозом печени и панкреонекрозом. Печень и поджелудочную уничтожают не только водка и пиво», — добавил Умнов.

Хирург отметил, что любовь к сидру также угрожает развитием диабета. «Следует также учитывать, что при длительном нахождении сидра открытым происходит окисление продукта, что может привести к отравлению организма. Сидр обладает мочегонным свойством, поэтому могут обостриться заболевания органов мочевой системы, а также будут вымываться такие микроэлементы, как калий и натрий, что может вызвать нарушения сердечного ритма», — резюмировал Умнов.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.