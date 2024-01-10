Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:33, 10 января 2024Забота о себе

Врач предупредил о серьезной опасности популярного слабоалкогольного напитка

Хирург Умнов: злоупотребление сидром может привести к циррозу и панкреонекрозу

Фото: Pxhere

Злоупотребление сидром может привести к тяжелым болезням печени и поджелудочной железы, предупредил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. О серьезной опасности этого популярного слабоалкогольного напитка он рассказал в беседе с изданием NEWS.ru.

По словам врача, высокая газированность сидра может приводить к развитию или обострению язвы желудка и гастрита. «Также повышается синтез соляной кислоты в желудке, что наносит вред стенкам органов. Кроме того, злоупотребление сидром чревато циррозом печени и панкреонекрозом. Печень и поджелудочную уничтожают не только водка и пиво», — добавил Умнов.

Хирург отметил, что любовь к сидру также угрожает развитием диабета. «Следует также учитывать, что при длительном нахождении сидра открытым происходит окисление продукта, что может привести к отравлению организма. Сидр обладает мочегонным свойством, поэтому могут обостриться заболевания органов мочевой системы, а также будут вымываться такие микроэлементы, как калий и натрий, что может вызвать нарушения сердечного ритма», — резюмировал Умнов.

Материалы по теме:
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Главком ВМФ России назвал угрозой для страны американские ракеты «Томагавк». Чем они опасны?

      Европейские монополисты испугались конкуренции в космонавтике

      Президент Польши прокомментировал задержание экс-главы МВД страны

      В Киеве пожаловались на отправку в Израиль предназначенного для Украины оружия

      Названы сроки строительства завода производителя дронов Bayraktar на Украине

      Российского блогера заподозрили в сексуальной связи с 12-летней дочерью

      В России оценили вероятность исчезновения бананов из-за бунтов в Эквадоре

      Россия попала в тройку стран с ростом реальных зарплат

      От мэра российского города захотели избавиться из-за мусорного коллапса

      У Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы рук

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости