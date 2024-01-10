Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:26, 10 января 2024Россия

ВСУ второй раз за день атаковали Брянскую область

Брянский губернатор Богомаз сообщил о второй за день атаке со стороны Украины

Фото: Marko Djurica / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день атаковали Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Еще одна атака украинских террористов. ВСУ обстреляли село Азаровка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет», — пояснил глава области.

В результате атаки со стороны Украины жилой дом получил частичные повреждения. На место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб, добавил Богомаз.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы» Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы»Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
6 декабря 2022

Это уже второй обстрел Брянской области за день. До этого Богомаз сообщал об атаке на село Лемешовка. ВСУ выпустили по нему более 14 снарядов, добавил он. Между сообщениями об обстрелах в Telegram-канале главы области прошло две минуты.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США решили шантажом заставить Грецию поставлять оружие Украине. Какой ультиматум выдвинул Вашингтон?

      Врач предупредил о серьезной опасности популярного слабоалкогольного напитка

      США решили отказаться от российского урана

      Российские компании подали в суд на депозитарий Казахстана за сегрегацию

      Известный актер высказался об исчезновении коренных москвичей

      Российские войска в зоне СВО уничтожили западную военную технику ВСУ

      Двоих россиян осудили за перевозку взрывчатки в интересах украинских спецслужб

      Путин сравнил советские мультфильмы с западными

      ВСУ второй раз за день атаковали Брянскую область

      Глава российского региона сообщил об обстреле со стороны Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости