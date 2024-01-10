ВСУ второй раз за день атаковали Брянскую область

Брянский губернатор Богомаз сообщил о второй за день атаке со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день атаковали Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Еще одна атака украинских террористов. ВСУ обстреляли село Азаровка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет», — пояснил глава области.

В результате атаки со стороны Украины жилой дом получил частичные повреждения. На место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб, добавил Богомаз.

Это уже второй обстрел Брянской области за день. До этого Богомаз сообщал об атаке на село Лемешовка. ВСУ выпустили по нему более 14 снарядов, добавил он. Между сообщениями об обстрелах в Telegram-канале главы области прошло две минуты.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.