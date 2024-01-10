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04:23, 10 января 2024Культура

Выступившего в одном носке солиста группы «Щенки» заподозрили в дискредитации ВС

Бородин: солиста группы «Щенки» Тесли проверят на дискредитацию ВС России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Солиста музыкальной группы «Щенки» Максима Тесли заподозрили в дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. С обращением о соответствующей проверке в управление МВД России по Москве обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы нашли видео, которые он успел у себя удалить из социальных сетей, где он признается в любви Украине, дискредитирует СВО, а также президента России Владимира Путина», — написал Бородин. По его словам, обращение направлено в центр экстремизма и терроризма, чтобы сотрудники дали оценку действиям музыканта.

8 января солист «Щенков» Максим Тесли вышел на сцену ночного клуба MOD в Санкт-Петербурге в одном носке на половом органе. Однако во время выступления предмет гардероба сполз.

После этого Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить Тесли на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

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      Марина Совина
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