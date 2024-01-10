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11:25, 10 января 2024Силовые структуры

Задержание россиянина за госизмену попало на видео

ФСБ показала видео задержания жителя Алтая за госизмену в пользу Украины

ФСБ показала видео задержания жителя Алтая за передачу военных сведений для украинской террористической организации. Запись публикует агентство РИА Новости.

На кадрах видно, как обвиняемого кладут лицом в пол и надевают на него наручники. Затем его на служебном авто привозят на допрос.

Ранее стало известно, что обвиняемый планировал участвовать в вооруженном конфликте на стороне Украины. Для этого он нашел в интернете представителя террористической организации. Мужчина дал присягу, выражал желание выехать из России и собирал данные о военных Алтайского края и местах дислокации воинских частей. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

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      Екатерина Кашурникова
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