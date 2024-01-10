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09:40, 10 января 2024Силовые структуры

Россиянина арестовали за передачу данных украинской террористической организации

ФСБ: жителя Алтая арестовали по делу о госизмене в пользу Украины

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Жителя Алтая арестовали за передачу военных сведений для украинской террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, обвиняемый планировал участвовать в вооруженном конфликте на стороне Украины. Для этого он нашел в интернете представителя террористической организации. Мужчина дал присягу на видео, выражал желание выехать из России и собирал данные о военных Алтайского края и местах дислокации воинских частей.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала за госизмену жителя Тюменской области, переводившего деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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      Екатерина Кашурникова
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