Россиянина арестовали за передачу данных украинской террористической организации

ФСБ: жителя Алтая арестовали по делу о госизмене в пользу Украины

Жителя Алтая арестовали за передачу военных сведений для украинской террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, обвиняемый планировал участвовать в вооруженном конфликте на стороне Украины. Для этого он нашел в интернете представителя террористической организации. Мужчина дал присягу на видео, выражал желание выехать из России и собирал данные о военных Алтайского края и местах дислокации воинских частей.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала за госизмену жителя Тюменской области, переводившего деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ).