Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:57, 10 января 2024Интернет и СМИ

Звезда OnlyFans рассказала о заработке миллиардов рублей

Фото: @Amouranth

Популярная американская стримерша и звезда OnlyFans Кейтлин Сирагуса, известная как Amouranth, раскрыла свой заработок с платформы за четыре года. Об этом она рассказала в соцсети X (бывший Twitter).

Сирагуса опубликовала скриншот из личного кабинета на OnlyFans, где показаны денежные поступления за период с января 2020-го по январь 2024 года. За это время блогерша получила более 57 миллионов долларов (около 5 миллиардов рублей).

После вычета всех необходимых налогов она получила более 45 миллионов долларов (более 4 миллиардов рублей).

Ранее о своем заработке на OnlyFans рассказала эротическая модель Джоди Марш. Она заявила, что платформа принесла ей 60 тысяч фунтов стерлингов (около 6,9 миллиона рублей). Полученные средства Марш вложила в свой центр спасения животных.

Сирагуса прославилась благодаря трансляциям на платформе Twich, где на нее подписались 6,3 миллиона человек. Сейчас блогерша ведет аккаунт на OnlyFans, где выкладывает эротические видео и также ведет прямые эфиры.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Тела экс-замгенпрокурора Украины и ее дочери нашли в Киеве

      Бывший глава российского района растратил бюджетные деньги и попал под статью

      Звезда OnlyFans рассказала о заработке миллиардов рублей

      Названо лучшее средство для очистки деревянных полов

      Россия резко нарастила поставки топлива в страну НАТО

      Пришедший голым на вечеринку рэпер отреагировал на обвинения в ЛГБТ-пропаганде

      Россиянин изнасиловал 12-летнюю дочь сожительницы и попал под суд

      Два десятка россиян выдворили с рейса Utair из-за нехватки мест на борту

      В России прокомментировали требование Зеленского к НАТО

      Китайская LandSpace запустит многоразовые ракеты в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости