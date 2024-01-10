Звезда OnlyFans рассказала о заработке миллиардов рублей

Популярная американская стримерша и звезда OnlyFans Кейтлин Сирагуса, известная как Amouranth, раскрыла свой заработок с платформы за четыре года. Об этом она рассказала в соцсети X (бывший Twitter).

Сирагуса опубликовала скриншот из личного кабинета на OnlyFans, где показаны денежные поступления за период с января 2020-го по январь 2024 года. За это время блогерша получила более 57 миллионов долларов (около 5 миллиардов рублей).

После вычета всех необходимых налогов она получила более 45 миллионов долларов (более 4 миллиардов рублей).

Ранее о своем заработке на OnlyFans рассказала эротическая модель Джоди Марш. Она заявила, что платформа принесла ей 60 тысяч фунтов стерлингов (около 6,9 миллиона рублей). Полученные средства Марш вложила в свой центр спасения животных.

Сирагуса прославилась благодаря трансляциям на платформе Twich, где на нее подписались 6,3 миллиона человек. Сейчас блогерша ведет аккаунт на OnlyFans, где выкладывает эротические видео и также ведет прямые эфиры.