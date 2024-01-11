Арестованному за выстрел в жительницу Луганска Герою России добавили еще одну статью. Ему грозит до 15 лет тюрьмы

«Ъ»: застрелившему девушку Герою России Магасумову добавили статью о хулиганстве

Военные следователи добавили новую статью Герою России подполковнику Иреку Магасумову, арестованному по уголовному делу о случайном выстреле. Следствие подозревает военного в хулиганстве, за это ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Военному вменяют статью 213 УК РФ. По версии следствия, подполковник, лишивший жизни юную жительницу Луганска, отобрал автомобиль у подчиненного после случившегося. В этом конфликте не дошло до драки или применения оружия, офицер подавил младших по званию своим авторитетом и заставил отдать ему «Ниву».

За первую статью за случайный выстрел в жительницу Луганска 11 августа 2023 года Магасумову может грозить наказание до 15 лет лишения свободы. Вероятно, в деле офицера произойдет поглощение менее строгого наказания более строгим, поэтому максимальный срок будут определяться именно по первой статье.

Адвокаты Магасумова не успевали ознакомиться с делом

Подробности разбирательств стали известны газете «Коммерсантъ». Вечером 30 декабря следователь уведомил защиту офицера об окончании расследования и вызвал их для ознакомления с материалами. Однако, по словам адвокатов, они не смогли прибыть в Луганск в этот день из-за новогодних праздников и нелетной погоды.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Уголовное дело российского офицера насчитывает 16 томов. Адвокаты обещали рассмотреть материалы за две-три недели. Однако стало известно, что следователь обратился в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об ограничении срока ознакомления защиты с делом. Суд приступил к рассмотрению заявления уже 10 января.

Каким образом моему доверителю было предъявлено обвинение в окончательной редакции, и почему он начал ознакомление с материалами дела отдельно от защитников, для меня пока не ясно один из адвокатов Магасумова

Суд ужесточил наказание для офицера, хотя планировалось его смягчить

В декабре обсуждалась возможность переквалифицировать статью, которая изначально предъявлялась Магасумову, на менее тяжкую. В том числе рассматривалась статья 109 УК РФ (Лишение жизни по неосторожности). Однако в итоге обвинение стало еще жестче, так как к делу добавили статью о хулиганстве.

«Даже руководитель следственной группы сомневался в том, что боевой офицер, участник СВО и Герой России мог осознанно застрелить ни в чем не повинную девушку. Пусть даже и не проявившую к нему должного уважения», — пояснил адвокат.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Согласно окончательной версии следствия, Герой России устроил стрельбу, затем покинул место преступления. Чтобы скрыться, он отобрал автомобиль у других военных, что можно расценить как хулиганство.

Изначально подполковника арестовали 11 октября 2023 года по обвинению в выстреле в девушку, с которой он вместе с сослуживцем познакомился в луганском кафе. Они попросили военных пострелять из пистолета, в итоге пуля попала в одну из них. Это произошло через девять дней после вручения Магасумову медали «Золотая звезда» Героя России в Георгиевском зале Кремля.

Защита Героя России утверждает, что Магасумов уехал на помощь сослуживцу и не присутствовал в роковой момент. Случайный выстрел сделал старший лейтенант, который сознался в этом, однако следователи задержали подполковника.