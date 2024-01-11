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14:48, 11 января 2024Спорт

Бывшему тренеру сборной Англии по футболу диагностировали рак

У экс-тренера сборной Англии по футболу Эрикссона диагностировали рак

Фото: Imago Sportfotodienst / Globallookpress.com

Бывшему главному тренеру сборной Англии шведу Свену-Йорану Эрикссону диагностировали рак. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на радио P1.

«Все понимают, что у меня очень серьезная болезнь. Многие догадываются, что это рак, и это действительно так. В лучшем случае мне осталось жить год, в худшем — немного меньше», — заявил экс-тренер. Он рассказал, что узнал о болезни после того, как упал в обморок на пробежке.

Последним местом работы Эрикссона был шведский «Карлстад». Специалист занимал в шведском клубе должность спортивного директора до февраля 2023 года, когда покинул пост из-за проблем со здоровьем.

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      Дарья Коршунова
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