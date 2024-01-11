Китай назвали главной угрозой США

Кандидат в президенты США Десантис назвал Китай главной угрозой для страны

Кандидат в президенты США от республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис назвал коммунистическую партию КНР главной угрозой для Штатов. Его слова приводит телеканал CNN.

Во время дебатов с другим кандидатом на пост главы государства, Никки Хейли, Десантис назвал Китай главной угрозой для страны.

«Нам также нужно взглянуть на то, что является главной угрозой для этой страны. Это Коммунистическая партия Китая», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи намерен выйти из предвыборной гонки в США. До этого аналогичное решение принял Вивек Рамасвами. Он уточнил, что пришел к этому из-за запрета избираться бывшему лидеру страны Дональду Трампу.