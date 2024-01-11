Дубль россиянина помог «Колорадо» одержать разгромную победу в матче НХЛ

Дубль россиянина Валерия Ничушкина помог «Колорадо» победить «Вегас» в матче НХЛ

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Денвере и завершилась с разгромным счетом 3:0 в пользу хозяев. Одержать победу команде помогли дубль россиянина Валерия Ничушкина, а также гол Логана О'Коннора.

В текущем сезоне 28-летний Ничушкин провел 40 встреч, в которых забросил 22 шайбы и отдал 20 результативных передач. Он делит первое место в списке лучших снайперов клуба в текущем сезоне с Натаном Маккинноном.

«Колорадо» набрало 57 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Вегас» с 51 очком занимает второе место в Атлантическом дивизионе. Обе команды выступают в Западной конференции.