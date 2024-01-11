Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барселона
Сегодня
22:00 (Мск)
Осасуна
Суперкубок Испании|1/2 финала
Анастасия Павлюченкова
Сегодня
09:30 (Мск)
Джессика Пегула
Аделаида (ж)
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ - регулярный чемпионат
09:19, 11 января 2024Спорт

Дубль россиянина помог «Колорадо» одержать разгромную победу в матче НХЛ

Дубль россиянина Валерия Ничушкина помог «Колорадо» победить «Вегас» в матче НХЛ

Фото: Ron Chenoy / USA TODAY Sports / Reuters

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Денвере и завершилась с разгромным счетом 3:0 в пользу хозяев. Одержать победу команде помогли дубль россиянина Валерия Ничушкина, а также гол Логана О'Коннора.

В текущем сезоне 28-летний Ничушкин провел 40 встреч, в которых забросил 22 шайбы и отдал 20 результативных передач. Он делит первое место в списке лучших снайперов клуба в текущем сезоне с Натаном Маккинноном.

«Колорадо» набрало 57 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Вегас» с 51 очком занимает второе место в Атлантическом дивизионе. Обе команды выступают в Западной конференции.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США вновь начали импортировать нефть из России. Перерыв в поставках составил полтора года

      Привычку пить кофе сразу после пробуждения назвали вредной

      Дубль россиянина помог «Колорадо» одержать разгромную победу в матче НХЛ

      В России решили вдвое больше зарабатывать на лотереях

      Судившийся с россиянами производитель спиртного привезет в страну новый бренд

      Зеленский приехал в Таллин

      Власти Перу объявили чрезвычайное положение на границе с Эквадором

      В Китае показали расследование о преступлениях высокопоставленных коррупционеров

      Иностранной блогерше пришлось скрывать лицо после процедуры «русские губы»

      Названы особенности модернизированного дрона «Куб»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости