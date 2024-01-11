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19:32, 11 января 2024Бывший СССР

Экс-депутат Рады заявил об участии офиса Зеленского в дискредитации Порошенко

Деркач: офис Зеленского участвовал в публикации разговоров Порошенко и Байдена
Сюжет«Северный поток-1»:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач рассказал о причастности офиса президента Украины Владимира Зеленского к дискредитации бывшего главы государства Петра Порошенко. Об этом он заявил в интервью журналистке Симоне Манжанте, опубликованном на ее странице в соцсети Х.

Экс-депутат Рады напомнил, что в 2020 году опубликовал запись разговоров Порошенко с действующим президентом США Джо Байденом, который на момент разговора был вице-президентом страны. Он добавил, что записи разговоров свидетельствовали о коррупционной схеме, связанной с Украиной.

«Я могу подтвердить, что офис Зеленского участвовал в распространении и помощи по организации освещения пленок Порошенко — Байдена», — заявил Деркач.

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Политик подчеркнул, что до избрания Байдена на пост президента США руководство Службы безопасности Украины активно занималось расследованием коррупции в стране, но прекратило следственные мероприятия. Он также рассказал о влиянии американского лидера на закрытие уголовных дел, связанных с деятельностью бывшего министра экологии Украины и собственника Burisma Group Николая Злочевского.

Ранее Деркач заявил, что источником финансирования подрыва «Северных потоков» стала взятка в размере шести миллионов долларов за закрытие дела компании Burisma. По его информации, 1 апреля 2022 года украинский суд передал деньги в распоряжение воинской части Главного разведывательного управления Украины.

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      Юрий Леонов
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